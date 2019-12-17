Убивший и расчленивший свою спутницу жизни Игорь: я не хотел этого делать, но так получилось

Убийца полмесяца пил водку рядом с частично расчлененным телом. Время от времени он выходил на улицу с кредитной картой своей жертвы, чтобы купить алкоголь и закуску, пишет Postimees.

В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины средних лет с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.

Подробное описание жестокого надругательства Игоря Лийва над телом своей жертвы из лучших побуждений не представляется возможным, но тот факт, что отрезанная голова погибшей женщины была помещена на подушку, намекает на весь ужас произошедшего.

По словам прокурора Катрин Паэсоо, вина Игоря Лийва доказана в полном объеме. Так как обвиняемый ранее привлекался к ответственности за насилие в отношении теперь уже убитой сожительницы, по оценке прокурора, у этого человека была возможность неоднократно исправить свое поведение с помощью социальных программ, но, к сожалению, ему они не помогли. По словам прокурора, обвиняемый заслуживает сурового наказания, его нужно надолго изолировать от общества.

За убийство сожительницы и расчленение ее трупа прокурор требует наказание по совокупности в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Так как Лийва отбывает условное наказание за совершенные ранее преступления, это означает то, что если суд согласится с требованием прокуратуры, тобвиняемый должен будет провести в тюрьме 17 лет, пять месяцев и 26 дней.

Когда в Харьюском уездном суде обвиняемый получил последнее слово, то он признал, что сожалеет о содеянном. «У меня никогда не было в планах убивать свою сожительницу. Я не хотел это. Но... так получилось. Я очень сожалею о содеянном», - пробормотал Игорь Лийва без эмоций.

Труп обнаружил 9 января друг ее дочери, которому с помощью слесаря удалось попасть в квартиру и вызвать полицию. Лийва арестовали 11 января. По оценке Катрин Паэсоо, которая побывала на месте происшествия, речь идет о самом страшном убийстве за последние 10-20 лет. По оценке побывавшей на месте происшествия прокурора Катрин Пяртлас, этот случай по своему характеру, безусловно, является одним из самых жутких за последние 10-20 лет: «Это, конечно, совсем не типичная картина. Сначала нас встретил жуткий запах, потом собака, которая жила в той квартире с момента убийства женщины». Момент убийства и момент обнаружения трупа разделяли две недели.

Труп женщины лежал на полу кухни. Ее голова была отрезана ножом, брюшная полость вскрыта. По словам руководившего в то время службой по борьбе с преступлениями против личности Рогера Кумма, мужчина явно собирался расчленить тело своей сожительницы, но не довел дело до конца. На теле и лице жертвы имелись многочисленные порезы. По оценке судебного врача, смерть наступила от удара в сердце. Голову отрезали уже после смерти.

Задержанный в той же квартире человек объяснил, что убил жену из ревности, а потом две недели пил в той же квартире водку. Когда у него спросили, почему, он ответил, что не был готов сдаться полиции.