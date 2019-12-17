Рейнсалу об итогах голосования в Рийгикогу: в "Отечестве" недовольны словами Хельме

Парламентская фракция "Отечества" не стала голосовать во вторник по вотуму недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE), чтобы показать свое недовольство словами Хельме в адрес финского правительства, пишет Rus.ERR.
«Конечно, решение фракции "Отечества" исходило из того, что [правительственная] коалиция должна сохраниться и продолжить работу, но было в какой-то мере и отражением недовольства», - сказал ERR министр иностранных дел и зампред "Отечества" Урмас Рейнсалу.
По его словам, коалиция продолжит работу: «Я думаю, что эта коалиция представляет большинство, и она функционирует. Разумеется, таких проблем, которые возникли в связи с этим заявлением [Марта Хельме], в любом случае могло бы не быть».
Инициированный парламентской оппозицией вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) провалился: в поддержку Хельме было подано 42 голоса, среди которых не было ни одного депутата от партии "Отечество", а избранная в парламент по списку отечественников Виктория Ладынская-Кубитс голосовала за то, чтобы отправить Хельме в отставку.