Рейнсалу об итогах голосования в Рийгикогу: в "Отечестве" недовольны словами Хельме

«Конечно, решение фракции "Отечества" исходило из того, что [правительственная] коалиция должна сохраниться и продолжить работу, но было в какой-то мере и отражением недовольства», - сказал ERR министр иностранных дел и зампред "Отечества" Урмас Рейнсалу.

По его словам, коалиция продолжит работу: «Я думаю, что эта коалиция представляет большинство, и она функционирует. Разумеется, таких проблем, которые возникли в связи с этим заявлением [Марта Хельме], в любом случае могло бы не быть».