Картина дня: на Эстонию надвигается циклон, суд над жестоким убийцей и пресс-конференция российского посла

Циклон принесет в Эстонию ветры ураганной силы

Метеослужба предупреждает, что циклон, который к завтрашнему утру достигнет юга Финляндии, принесет в Эстонию ветры ураганной силы, то есть до 33 м/с. Читать далее...

Вотум недоверия Марту Хельме провалился

За вынесение Марту Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против 42 - депутата Рийгикогу. 13 находившихся в зале депутатов не участвовали в голосовании. Читать далее...

Трудовая инспекция напоминает об особых условиях труда в государственные праздники

Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Читать далее...

Глава союза: зарплаты строителей уже настолько хороши, что нет смысла ездить на заработки в Финляндию

Исполнительный директор Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья рассказал в эфире радио Kuku о том, как эстонским компаниям приходится конкурировать с южными соседями, у которых затраты на рабочую силу в два раза ниже, чем здесь. Читать далее...

Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о плюсах и минусах в отношениях между нашими странами

Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees вел прямую видеотрансляцию из здания посольства. Видео доступно в записи. Читать далее...

Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете

Попытка угнать автомобиль закончилась для трех пьяных подростков преследованием полиции и тяжелой аварией. Читать далее...

Убивший и расчленивший свою спутницу жизни Игорь: я не хотел этого делать, но так получилось

Главного героя одной из самых жутких историй убийства за последнее десятилетие Игоря Лийва, который лишил жизни свою спутницу жизни и осквернил ее труп, вероятно, ждет длительное тюремное заключение. По словам обвиняемого, таких ужасов он все-таки совершать не хотел. Читать далее...

В Юри конфискованы более 60 килограммов наркотиков

Следователи Налогово-таможенного департамента (MTA) 1 декабря в поселке Юри на улице Пярна-теэ задержали трех граждан Эстонии, которые подозреваются в незаконном обороте более 60 килограммов различных наркотических веществ. Читать далее...

Предлагающие рассрочку предприятия сдирают с покупателей три шкуры

За рассрочками, предлагаемыми без процентов, с нулевым первым взносом или с гибким графиком выплат нередко скрывается ставка затратности кредита, сопоставимая с той, что бывает у быстрых кредитов. Читать далее...

Оформление ИД-карты и паспорта в бюро самообслуживания подешевеет

В 2020 году на пять евро уменьшится госпошлина на паспорт гражданина Эстонии и ИД-карту гражданина Эстонии при подаче ходатайства в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

«Правда и справедливость» вошла в шорт-лист «Оскара»

Эстонский фильм «Правда и справедливость» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм, сообщает в понедельник новостное агентство AFP. Читать далее...

Исследование: жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus. Читать далее...

Серийный убийца Юрий Устименко остался без компенсации

Тартуский окружной суд счел, что тюрьма зашла слишком далеко в наказании карцером серийного убийцы Юрия Устименко, но все равно он останется без компенсации. Читать далее...

Муниципальный магазин Lipo получил деньги на следующий год, но может закрыться