Вт, 17.12.2019
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  • В аэропорту задержали служащего в Тапа военного: в его чемодане были остатки взрывчатого вещества

В аэропорту задержали служащего в Тапа военного: в его чемодане были остатки взрывчатого вещества

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ФОТО: Arvo Meeks

В Таллиннском аэропорту 16 декабря у охранников возникло подозрение, что у одного из пассажиров 1971 года рождения есть с собой взрывчатые вещества.

Служащий в военном батальоне Тапа мужчина, который оказался под подозрением, объяснил, что так как его чемодан находился с ним на разных военных миссиях, то он действительно может содержать остатки взрывчатого вещества.

Когда было установлено, что чемодан мужчины не представляет опасности, а во время общения с мужчиной возникло недопонимание, то его пустили на борт самолета, отправлявшегося из Таллинна.

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