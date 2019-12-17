В аэропорту задержали служащего в Тапа военного: в его чемодане были остатки взрывчатого вещества

В Таллиннском аэропорту 16 декабря у охранников возникло подозрение, что у одного из пассажиров 1971 года рождения есть с собой взрывчатые вещества.
Служащий в военном батальоне Тапа мужчина, который оказался под подозрением, объяснил, что так как его чемодан находился с ним на разных военных миссиях, то он действительно может содержать остатки взрывчатого вещества.
Когда было установлено, что чемодан мужчины не представляет опасности, а во время общения с мужчиной возникло недопонимание, то его пустили на борт самолета, отправлявшегося из Таллинна.