Вт, 17.12.2019
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  • В аэропорту задержали военнослужащего: в его чемодане были остатки взрывчатого вещества

В аэропорту задержали военнослужащего: в его чемодане были остатки взрывчатого вещества

Kohver. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Arvo Meeks

В Таллиннском аэропорту 16 декабря у охранников возникло подозрение, что у одного из пассажиров 1971 года рождения есть с собой взрывчатые вещества.

Служащий Тапаского батальона, который оказался под подозрением, объяснил, что так как его чемодан находился с ним на разных военных миссиях, он действительно может содержать остатки взрывчатого вещества.

Когда было установлено, что чемодан пассажира не представляет опасности, а во время общения возникло недопонимание, его пустили на борт самолета, отправлявшегося из Таллинна.

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