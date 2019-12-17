Фото: в продаже мыза в Ярвамаа с ремонтом и яркими интерьерами

История мызы Рава начинается в XVII веке, однако теперешнее здание построено во второй половине XIX веке. Последней собственницей мызы была Марие фон Штакельберг. В 1919 году мызу национализировали.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В мызе в разные времена находились: народный дом, школа и лесничество. Продавец мызы владеет недвижимостью без малого 20 лет. За это время он потихоньку приводил в порядок дом и парк. Мызник постоянно находится в здании, а летом даже предлагает переночевать.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Главное здание и большинство надворных построек сложены из природного камня. При реновации были сохранены старые полы из широких досок, оригинальные окна и двери там, где это было возможно.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

На первом этаже - одиннадцать комнат, из них шесть спален. Четыре комнаты реновированы, среди них - просторный зал и столовая. В доме останется своеобразная мебель, которой обставлены отреставрированные комнаты. На второй этаж ведет подлинная лестница. Ремонта на втором этаже нет, но ничего не мешает его сделать, так как мыза не является памятником архитектуры.