Глава союза: зарплаты строителей уже настолько хороши, что нет смысла ездить на заработки в Финляндию

- Каково состояние эстонского леса и деревообрабатывающей промышленности?

- В целом хорошее. Этот сектор имеет в Эстонии долгую историю. Хотя в 90-е годы, по сути, все начиналось с нуля, те компании, которые на сегодня выросли до больших и успешных, последовательно занимаются бизнесом более 25 лет. За это время они приобрели опыт и мудрость.

- Насколько важен этот сектор для экономики Эстонии?

- Основная роль, которую играет деревообрабатывающая промышленность, - это очень сильная ориентированность на экспорт. Можно сказать, что пятая часть товаров, которые мы экспортируем сегодня из Эстонии, - это продукция лесной промышленности. С другой стороны, товарообмен Эстонии находится в минусе: с каждого продукта, который мы покупаем из-за рубежа, мы платим пятую часть стоимости древесины. Еще одна важная роль - роль работодателя в сельской местности. Большая часть промышленности находится за пределами центров притяжения, то есть Таллинна и Тарту. Недавно мы провели анализ, который показал, что в Центральной Эстонии четверть рабочих мест и треть создаваемой добавленной стоимости связаны нашим сектором. То же самое в юго-восточной Эстонии. В общей сложности 10% рабочих мест в Эстонии связаны с цепью формирования стоимости леса.

- В этом году много слышно о том, как плохо идут дела у производителей деревянных домов в Швеции и Скандинавии. Какова ситуация на рынке?

- Несмотря на новости, по состоянию за три квартала рост все еще превышает 10%. Эстонские производители деревянных домов проделали замечательную работу. Темпы роста экспорта более 10% продолжаются последние 10 лет. Они стали крупнейшей товарной группой в экспорте древесины; деревянный дом является более сложным продуктом, в котором заключена работа инженеров, поэтому это очень позитивный аспект.

Скандинавский строительный рынок пережил период возникновения пузыря, и его пытаются сдуть, ограничивая объемы строительства. Ценовое давление со стороны южных соседей с их более благоприятной ценовой базой, безусловно, также является проблемой. Известно, что заработная плата в Эстонии быстро росла, и сегодня у нас больше нет конкурентных преимуществ с точки зрения цены. В результате в некоторых компаниях наблюдается сокращение бизнеса. Малым и средним предприятиям справляться с давлением еще сложнее.

- Если нет ценового преимущества, есть ли у эстонского деревянного дома свой знак качества?

- Я не знаю, можем ли мы назвать это знаком качества. Еще есть над чем поработать. Я считаю, что мы являемся хорошим компромиссом по уровню цен, качеству и надежности поставок. Я считаю, что надежность эстонских компаний такая же, как и у скандинавских компаний. Цена у нас чуть ниже. Если посмотреть на конкурентов из соседних стран, у них цены еще доступнее, но на рынке ходят разговоры, что иногда им не хватает надежности.