Глава союза: зарплаты строителей уже настолько хороши, что нет смысла ездить на заработки в Финляндию

Исполнительный директор Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья рассказал в эфире радио Kuku о том, как эстонским компаниям приходится конкурировать с южными соседями, у которых затраты на рабочую силу в два раза ниже, чем здесь. Однако, как пишет Postimees, плюс в том, что уровень заработной платы в отрасли возвращает рабочих из Финляндии.
- Каково состояние эстонского леса и деревообрабатывающей промышленности?
- В целом хорошее. Этот сектор имеет в Эстонии долгую историю. Хотя в 90-е годы, по сути, все начиналось с нуля, те компании, которые на сегодня выросли до больших и успешных, последовательно занимаются бизнесом более 25 лет. За это время они приобрели опыт и мудрость.
- Насколько важен этот сектор для экономики Эстонии?
- Основная роль, которую играет деревообрабатывающая промышленность, - это очень сильная ориентированность на экспорт. Можно сказать, что пятая часть товаров, которые мы экспортируем сегодня из Эстонии, - это продукция лесной промышленности. С другой стороны, товарообмен Эстонии находится в минусе: с каждого продукта, который мы покупаем из-за рубежа, мы платим пятую часть стоимости древесины. Еще одна важная роль - роль работодателя в сельской местности. Большая часть промышленности находится за пределами центров притяжения, то есть Таллинна и Тарту. Недавно мы провели анализ, который показал, что в Центральной Эстонии четверть рабочих мест и треть создаваемой добавленной стоимости связаны нашим сектором. То же самое в юго-восточной Эстонии. В общей сложности 10% рабочих мест в Эстонии связаны с цепью формирования стоимости леса.
- В этом году много слышно о том, как плохо идут дела у производителей деревянных домов в Швеции и Скандинавии. Какова ситуация на рынке?
- Несмотря на новости, по состоянию за три квартала рост все еще превышает 10%. Эстонские производители деревянных домов проделали замечательную работу. Темпы роста экспорта более 10% продолжаются последние 10 лет. Они стали крупнейшей товарной группой в экспорте древесины; деревянный дом является более сложным продуктом, в котором заключена работа инженеров, поэтому это очень позитивный аспект.
Скандинавский строительный рынок пережил период возникновения пузыря, и его пытаются сдуть, ограничивая объемы строительства. Ценовое давление со стороны южных соседей с их более благоприятной ценовой базой, безусловно, также является проблемой. Известно, что заработная плата в Эстонии быстро росла, и сегодня у нас больше нет конкурентных преимуществ с точки зрения цены. В результате в некоторых компаниях наблюдается сокращение бизнеса. Малым и средним предприятиям справляться с давлением еще сложнее.
- Если нет ценового преимущества, есть ли у эстонского деревянного дома свой знак качества?
- Я не знаю, можем ли мы назвать это знаком качества. Еще есть над чем поработать. Я считаю, что мы являемся хорошим компромиссом по уровню цен, качеству и надежности поставок. Я считаю, что надежность эстонских компаний такая же, как и у скандинавских компаний. Цена у нас чуть ниже. Если посмотреть на конкурентов из соседних стран, у них цены еще доступнее, но на рынке ходят разговоры, что иногда им не хватает надежности.
- Насколько большой разницей в цене берут наши южные соседи?
- Трудно сказать точно, но если взять затраты на рабочую силу, то в лесной промышленности Эстонии они почти на 50% выше, чем в Латвии. Это довольно большая разница. Может быть, там есть налоговая составляющая, но все же. Цены на энергоносители в Эстонии также высоки, это нельзя отрицать.
- Насколько тогда у нас хорош уровень зарплаты в секторе?
- Если глядеть на общую статистику, мы выше среднего по Эстонии. Если мы посмотрим на членов Союза лесной и лесной промышленности, который представляет наиболее активную часть сектора, средний уровень для наших компаний составляет 1600 евро брутто на более чем 5000 сотрудников. Если сравнивать не со средними показателями по стране, а по регионам, то есть со средними показателями в Пылва, Валга, Выру, то ясно, что роль сектора значительна. Когда нужно было привлекать инвестиции и расширяться, люди вернулись из Финляндии. Адекватная заработная плата и надежный работодатель способствуют возвращению людей.
- Это правда, что уже можно привлечь людей обратно? Toftan, например, сказал, что к ним приходят соискатели работы из Финляндии.
- Да, они открыли производство в Вырумаа и им нужно было заполнить 30 рабочих мест. Все говорили, что сейчас не хватает рабочей силы, и вы никого не сможете найти, но потом 200 заявлений пришло от кандидатов из Финляндии. Я слышал и другие подобные примеры. Уровень заработной платы не такой, как в Финляндии, но он достаточно высок, чтобы мотаться между двумя странами было невыгодно.