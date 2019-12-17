Вт, 17.12.2019
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  • Хотел наказать: молодой человек обвиняется в жестоком убийстве 16-летнего подростка
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Хотел наказать: молодой человек обвиняется в жестоком убийстве 16-летнего подростка

Фото с места преступления.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело: 22-летнему Эдуарду Каску предъявлено обвинение в убийстве 16-летнего подростка. Помимо этого его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, угрозе причинить вред здоровью и убить полицейского, а также краже, пишет Postimees.

Согласно обвинению, Каск решил наказать знакомого ему 16-летнего подростка, который, как считает Каск, был ему должен. Утром 30 июня Каск приехал в деревню Кюкитая, волость Тарту, и поджег жилой дом, в котором находилась жертва. Подросток оказался в ловушке на втором этаже, в итоге получил ожоги и умер от отравления угарным газом.

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, на основе предъявленных обвинений можно заключить, что обвиняемый не заботится о правилах поведения в обществе, он равнодушен к чужому имуществу и человеческой жизни. «К сожалению, у нас уже нет возможности спросить 16-летнего подростка, что именно привело к этим трагическим событиям, или вернуть его. Нашей задачей является установить предшествовавшие убийству события. По результатам расследования можно сказать, что такая жестокость и халатность по отношению к чужому имуществу и здоровью укоренились в поведении обвиняемого», – сказала Кыйв.

Было установлено, что обвиняемый совершал и другие преступления. Почти за неделю до поджога дома Каск дважды ударил того же подростка кулаком в лицо. А в феврале этого года около торгового центра Tasku в Тарту Каск ударил кулаком в лицо 61-летнего мужчину, тем самым грубо нарушив общественный порядок. Более того, Каск угрожал убийством и причинением вреда здоровью полицейского, который в июне этого года отправил его протрезвляться в Тартуский арестный дом. В 2017 году он ударил кулаком в лицо 15-летнюю девушку, а также систематически воровал алкоголь, говорит руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман.

По оценке Кыйв, учитывая все вышеперечисленное, за убийство Каску могут назначить от восьми до 20 лет заключения, возможно, даже пожизненное, но решение за судом.

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