Эстонский телеканал оштрафован за показ порнографии

Entusiast TV, который в прошлом входил в качестве бесплатного дополнительного канала в пакеты крупных телекоммуникационных компаний, в течение года как минимум четырежды пускал в эфир порнофильмы, позволяя ведущим комментировать их в реальном времени. Телеканал производит компания ÖÖLoom Produktsioon, владелец которой, Мадис Сютть, перед выборами также пробовал себя в политике: он является лидером партии "Воля народа" (Rahva Tahe).

17 июля Департамент защиты потребителей и технадзора решил наложить на компанию штраф в размере 2000 евро, сказала Postimees главный специалист службы услуг связи и медиа Хелин Пертельсон.

Компания была оштрафована в соответствии со статьей 57 Закона об медиауслугах, который устанавливает ответственность за нарушения требований по защите несовершеннолетних. ÖÖLoom, однако, не согласилась и оспорила приговор в Тартуском уездном суде. Однако последний 12 ноября решил отклонить апелляцию. Теперь у телеканала есть время до 27 декабря, чтобы оспорить это решение.

Мадис Сютть также подал жалобу в Совет прессы против написавшего об инциденте издания Postimees, но проиграл и там.

Закон о медиуслугах говорит, что поставщики телевизионных услуг не могут транслировать передачи, наносящие значительный ущерб физическому, психическому или нравственному развитию несовершеннолетних, и особенно это касается тех передач, что содержат порнографию.