Предрождественский джаз в Русском театре: 23 декабря в атмосфере песен Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро

Джазовое представление подготовлено совместно с лучшими музыкантами северной столицы России. В этом сезоне творческая команда эстонской церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге впервые представляет в Таллинне свой собственный проект.

Со дня рождения иконы джаза и эстрады Фрэнка Синатры минуло более 100 лет. Его уже давно нет с нами, но остался магический голос. И с каждым годом он притягивает все больше поклонников. Песни Синатры переносят слушателей в осенний Нью-Йорк, создают атмосферу Рождества или делают нас героями голливудского фильма. Гений Господина Джаза вне времени.

На концерте также прозвучат песни блистательной американки, киноактрисы и певицы Мэрилин Монро, не теряющей чарующего влияния десятилетиями. Монро оставила в наследство свои песни и один из самых мощных культурных образов в истории. Она осталась вечно красивой и вечно молодой звездой.

Проект „My way” – это серьезная режиссерская работа, декорации, мультимедийные проекции и, конечно же, живая музыка. Блистательные джазовые музыканты, имеющие мировую известность, соберутся на одной сцене 23 декабря.

В концерте примут участие Федор Васильев (вокал, актер), Анастасия Радион (вокал, актриса), Андрей Чуманов (актер и режиссер концерта), а также джазовый квартет в составе: Евгений Пономарев (автор аранжировок, фортепиано), Андрей Половко (саксофон), Петр Михеев (барабаны), Григорий Воскобойник (контрабас).