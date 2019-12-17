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Предрождественский джаз в Русском театре: 23 декабря в атмосфере песен Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро

MARILYN MONROE

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

23 декабря в Русском театре музыканты из Санкт-Петербурга и творческий коллектив эстонской церкви Св. Иоанна в городе на Неве представят театрализованный джазовый концерт «My way», на котором прозвучат песни Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро.

Джазовое представление подготовлено совместно с лучшими музыкантами северной столицы России. В этом сезоне творческая команда эстонской церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге впервые представляет в Таллинне свой собственный проект.

Со дня рождения иконы джаза и эстрады Фрэнка Синатры минуло более 100 лет. Его уже давно нет с нами, но остался магический голос. И с каждым годом он притягивает все больше поклонников. Песни Синатры переносят слушателей в осенний Нью-Йорк, создают атмосферу Рождества или делают нас героями голливудского фильма. Гений Господина Джаза вне времени.

На концерте также прозвучат песни блистательной американки, киноактрисы и певицы Мэрилин Монро, не теряющей чарующего влияния десятилетиями. Монро оставила в наследство свои песни и один из самых мощных культурных образов в истории. Она осталась вечно красивой и вечно молодой звездой.

Проект „My way” – это серьезная режиссерская работа, декорации, мультимедийные проекции и, конечно же, живая музыка. Блистательные джазовые музыканты, имеющие мировую известность, соберутся на одной сцене 23 декабря.

В концерте примут участие Федор Васильев (вокал, актер), Анастасия Радион (вокал, актриса), Андрей Чуманов (актер и режиссер концерта), а также джазовый квартет в составе: Евгений Пономарев (автор аранжировок, фортепиано), Андрей Половко (саксофон), Петр Михеев (барабаны), Григорий Воскобойник (контрабас).

Поющий актер, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Федор Васильев посвятил свою жизнь творчеству Фрэнка Синтары. Сейчас Федор большую часть времени проводит с гастролями по Европе. Поющая актриса Анастасия Радион – молода, талантлива, обладает поразительным сходством с Мэрилин Монро. Ради того, чтобы услышать «Dimonds» в ее исполнении, стоит оставить все дела.

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