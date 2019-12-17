Черным маклерам по недвижимости в Латвии скоро придется туго

«Законопроект о посредниках при сделках с недвижимостью» предусматривает определить дополнительные полномочия Службы государственных доходов (СГД) и дополнительные требования к участникам рынка недвижимости.

Законопроект предусматривает создать реестр для контроля работы маклеров, который должно поддерживать Министерство экономики в сотрудничестве с СГД.

В реестре будут зарегистрированы коммерсанты, которые прошли первоначальную проверку и получили право заниматься посреднической деятельностью в сфере недвижимости, в том числе - не имеют судимости, с хорошей репутацией и так далее.

Для того, чтобы зарегистрировать коммерческую деятельность, необходимо соответствовать определенным требованиям, в том числе быть застрахованным.

Как объяснил порталу TVNET представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис, законопроект «О посредниках при сделках с недвижимостью» разработан, чтобы регулировать правовые основы работы агентов по недвижимости и обеспечивать надзор за их профессиональной деятельностью.

Это поможет предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, что в итоге способствовало бы стабильному, безопасному и надежному предоставлению маклерских услуг.

«По мнению Министерства финансов, механизм внедрения системы надзора за маклерской деятельностью повысит профессионализм работы агентов по недвижимости, а также ограничит возможность избежать оплаты налогов лицам, задействованным на рынке недвижимости», - объясняет Яроцкис. На необходимость этого регулирования указывают также международные эксперты, которые оценивают систему надзора как соответствующую исходящим из нее рискам.

Также законопроект предусматривает ограничение участиея третьих лиц в качестве посредников сделок, а именно предоставление маклерских услуг в интересах других лиц в рамках своей деятельности.

В то же время, это не запрещает физическим и юридическим лицам осуществлять сделки с принадлежащей им недвижимостью.

«Предложенное постановление относится к физическим и юридическим лицам, желающим предоставлять или предоставляющим маклерские услуги в сфере недвижимости за вознаграждение, включающие в себя предложение о сделке, проведение переговоров и подготовку документов, необходимых для заключения договора, а также подготовку и уточнение условий сделки с недвижимостью», - объясняет представитель Министерства финансов.

Маклерские услуги по недвижимости - это сделки с недвижимостью, связанные с отчуждением, арендой или другой передачей недвижимого имущества в пользование.

Начиная с 2016 года, одним из приоритетов СГД является надзор за незарегистрированной хозяйственной деятельностью, в том числе надзор за маклерами по недвижимости, которые могут получать доход от незадекларированной хозяйственной деятельности.

СГД констатировала, что такие поставщики услуг предлагают свои услуги на различных интернет-порталах, таких как www.booking.com, www.facebook.com, www.piejuras.com, www.airbnb.com, www.homeaway.com и других.

СГД анализирует информацию, доступную не только на интернет-порталах, но и полученную от третьих лиц, например, жалобы, в которых отдельные лица ссылаются на предположительно незарегистрированную хозяйственную деятельность другого лица.

Вся информация, имеющаяся в распоряжении СГД, оценивается в совокупности и, если установлено, что деятельность лица соответствует критериям хозяйственной деятельности, СГД в рамках программы «Сначала консультируй» предпринимает превентивные меры и информирует человека о необходимости зарегистрировать хозяйственную деятельность.

Несмотря на то, что основная цель СГД - не наказать за отказ от сотрудничества или отказ зарегистрироваться, первая часть статьи 159.9 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за отказ от сотрудничества с налоговиками штраф до 700 евро, а в соответствии со статьей 165.2 за несоблюдение правил регистрации налогоплательщиков штраф составляет от 210 до 350 евро.