На кону - десятки миллионов: крупные бизнесмены идут в суд из-за таллиннского автобусного тендера

Паевое товарищество Bussitanklad OÜ заняло лишь третье место в одном из крупнейших и долгосрочных газовых тендеров, проводившихся в Эстонии в последние годы. Член правления материнской компании Bussitanklad - Eesti Gaas - Рауль Котов сказал, что они решили оспорить тендер, поскольку это очень важно для всего газового рынка, надежности поставок и репутации использования газа в целом.

По их оценке, победившая в конкурсе компания ICP Solutions не имеет опыта в создании автозаправочных станций, но член совета директоров компании Сийм Тенно говорит, что аргументы другой стороны просто некомпетентны.

Стоимость десятилетнего газового тендера и контракта на управление газовыми заправками на Петербургском шоссе и Кадаке-теэ оценивается в 80 миллионов евро.