Вт, 17.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • На кону - десятки миллионов: крупные бизнесмены идут в суд из-за таллиннского автобусного тендера
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На кону - десятки миллионов: крупные бизнесмены идут в суд из-за таллиннского автобусного тендера

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Deniss Boroditš.

ФОТО: Liis Treimann

Принадлежащая Айну Ханшмидту, Энну Панту и инвестиционной фирме Калева Ярвелилля Infortar компания Eesti Gaas возмущена тендером на закупку автобусов для возглавляемого Денисом Бородичем предприятия Tallinna Linnatransport. Как пишет Äripäev, на кону стоят десятки миллионов евро, и дело идет к суду.

Паевое товарищество Bussitanklad OÜ заняло лишь третье место в одном из крупнейших и долгосрочных газовых тендеров, проводившихся в Эстонии в последние годы. Член правления материнской компании Bussitanklad - Eesti Gaas - Рауль Котов сказал, что они решили оспорить тендер, поскольку это очень важно для всего газового рынка, надежности поставок и репутации использования газа в целом. 

По их оценке, победившая в конкурсе компания ICP Solutions не имеет опыта в создании автозаправочных станций, но член совета директоров компании Сийм Тенно говорит, что аргументы другой стороны просто некомпетентны.

Стоимость десятилетнего газового тендера и контракта на управление газовыми заправками на Петербургском шоссе и Кадаке-теэ оценивается в 80 миллионов евро.

Читайте дальше в Äripäev.

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