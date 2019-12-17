Пеэтера Хельме подозревают в совращении несовершеннолетнего

Полиция задержала Хельме в ноябре: как утверждается, он совращал в интернет-чате подростка. «Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей. Я говорил в каком-то чате с кем-то, и этот кто-то оказался либо несовершеннолетним, либо полицейским, который, так сказать, ловил кого-то. Насколько я знаю, я не совращал несовершеннолетнего», – сказал Хельме.

Хельме не признает себя виновным по статье 179 «Совращение малолетнего», которая подразумевает, что речь идет о ребенке в возрасте младше 14 лет.

«Я следователю сразу сказал: посмотрите, телефон мой тут, посмотрите мой компьютер, делайте что хотите, мне нечего скрывать», – сказал Хельме. По его словам, полицейские дали ему понять, что дело отправится в суд. Чем всё закончится, Хельме прогнозировать не хочет. «Понятно, что я сам хочу знать, что покажет расследование».

Хельме сказал, что чат Armastuse saal построен таким образом, что при заходе в чат ты каждый раз можешь выбрать себе любое новое имя. «Я никогда не предполагал, что люди там говорят о себе правду. Скорее создавалось ощущение, что этот чат — место, куда люди приходят вести разговоры о сексе. Пользователь не может установить, кто есть кто в действительности. Даже на основании беседы», – сказал Хельме.

«Поскольку сам Пеэтер Хельме дал в СМИ комментарии по поводу возбужденного против него уголовного дела, прокуратура подтверждает, что такое уголовное дело ведется, – сказал советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас. – Пеэтер Хельме был допрошен на прошлой неделе и после этого освобожден. Поскольку подозрение в преступлении относится к деликатным личным данным и установление обстоятельств произошедшего продолжается, прокуратура не считает уместным обнародовать содержание предъявленного Хельме обвинения или собранные на сегодняшний день доказательства. Мы готовы сделать заявление для общественности, когда будут проведены все необходимые процессуальные действия».