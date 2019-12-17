Взлетевшие до небес цены на этот металл принесут российской компании миллиарды

C каждым годом цены на него растут в среднем на 60%. Только в этом году скачки наблюдались в марте, июле, октябре, ноябре и в декабре. При последнем повышении палладий достиг отметки в 1900 долларов, сообщает американское издание Kitco.

На сегодняшний день в мире есть два основных поставщика этого металла: ЮАР и Россия. В частности, на долю компании «Норильский никель» приходится порядка 40% мирового производства палладия. При этом другая компания «Русская платина» намерена выделить 15 млрд долларов на создание совместного предприятия, которое будет находиться на Таймыре. Ожидается, что оно станет крупнейшим в мире в данном сегменте.