Дорогая полиция, привет от (еще живой) стервы

Недавно в рамках лекции в Латвийском университете (ЛУ) я упомянула, что одними из существенных изменений в коммуникации СМИ и политиков с момента выбора нового Сейма являются агрессия и конфронтация. Частично это заслуга KPV LV, частично - Новой консервативной партии (НКП). Части этих партий уже с начала кампании вели себя социально неадекватно и подстрекали своих сторонников. Еще больше масла в огонь подливает поляризация общества и предлагаемая соцсетями анонимность, которая побуждает диванных героев использовать так высказываться в адрес соотечественников, как бы они не посмели это сделать при личной встрече.

С годами журналисты разработали стратегии самозащиты, как с этим справиться и работать без самоцензуры, когда тебя регулярно обзывают шлюхой, стервой и предательницей. Но они не помогают, когда агрессивная риторика влияет на не совсем стабильные умы.

Как показывает недавний опыт Re:Baltica, стражи порядка к этому не готовы - и не знают, что делать.

Расскажу о произошедшем без мелких деталей, поскольку до сих пор идет следствие и я не хочу побудить других нестабильных индивидов. Если кратко - один очевидно не очень адекватный человек разозлился на Re:Baltica. Нашел номера мобильных телефонов, звонил журналистам, сотрудникам (даже матери одного из них). Маниакально в различное время суток слал неадекватные и двусмысленные сообщения, что найдет, письма, в которых обзывал проститутками и т.д. Пытался попасть в редакцию с похоронным букетом и какой-то жидкостью, очевидно, чтобы избавить мир от присутствия Re:Baltica.

Это положило конец нашей терпимости, поскольку это преследование в понимании Уголовного закона.

Международные документы, к которым присоединилась Латвия, требуют усиленной защиты журналистов: ясные процедуры, как действовать в таких случаях, круглосуточное контактное лицо, в особо тяжелых случаях нужно предоставлять и защиту, безопасное убежище и т.д.

В Эстонии есть, а у нас - ничего. Именно об этом мы, как отрасль, хотели договориться с полицией - как они будут действовать в такой ситуации, как мы можем помочь обучить перегруженных работой инспекторов, кто будет контактным лицом?

Сначала полицейские не хотели ехать на вызов, мол, идите в участок писать заявление (отказались, поскольку вещественные доказательства нужно было собирать в офисе).

Когда явились, отношение было примерно следующим: "Ну ничего же плохого в конце концов не произошло" (должно было произойти?!).