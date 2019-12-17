Рауль Ребане: бунт альфа-самцов

«Женщин - на кухню! Геев – в шкаф! СМИ – под контроль! Границы - на замок! Чиновников – уволить! Негров – в Африку! Либерастов – в прошлое! Э-выборы – прекратить! Правовую систему - на слом! Сорософашистов – долой! Rail Baltica – остановить! Запугивание климатом – прекратить! Порядок в дом!»

Будет ли кто-то спорить с тем, что смысл их лозунгов у нас сейчас широко представлен? Нетрудно заметить, что все эти цели направлены на ограничение чьих-то прав и восстановление прежней ситуации. Единственный успешный в понимании общества госпроект, снижение цен на водку, тоже ведь был возвратом к прежней ситуации.

Идеологически мы снова союзная республика, поскольку большинство вышеприведенных целей совпадают с российскими как две капли воды. Очевидно, что большинство пламенных сторонников этих позиций до последней капли крови готовы утверждать, что не имеют ничего общего с российским инфополем, и все это выражение их собственного мировоззрения. Возможно. Но мечта о папочке с громким голосом, как и у них там, играет сейчас важную роль в эстонской политике.

Здесь старые мужчины не совсем одиноки, есть и динозавры в юбке. 1 ноября в Тарту прошел митинг против гомопропаганды, где свой идеал очень точно сформулировала руководитель тартуской ячейки EKRE Мерике Луми: «Я росла в то время, когда педерастов и лесбиянок сажали в тюрьму». Страшно?

На какое-то время остановка эстонского поезда была успешной. EKRE и «Отечество» нашли относительно участия женщин в политике общий язык, то есть чем меньше, тем лучше. В ноябрьском списке ста самых влиятельных людей по мнению журналистов было всего 13 женщин – то есть у нас все так, как описал когда-то их ситуацию Михаил Жванецкий: «Днем влияние женщин в России очень невелико». Если бы эту цифру 13 еще немного уменьшить, сгодилось бы и для Москвы, но не для Скандинавии.

Особенно резка разница с Финляндией, где после смены правительства премьер-министром стала 34-летняя Санна Марин, а министров-женщин оказалось больше, чем мужчин. В этом смысле соседи живут как будто на другой планете и в другую эпоху. Это стало ясно после воскресного нападения Марта Хельме на женщин, рабочих людей, Санну Марин и много кого еще. К сожалению, речь не идет о случайной ошибке – это выражение идеологии одной группы в весьма четкой форме и оно делает это заявление самым непрофессиональным заявлением в современной эстонской политике вообще.

Теперь все снова извинились перед всеми и снова кажется, что ничего не изменилось. Но полностью уверенными быть все же нельзя, утрачен часть имиджа и чести. Самые большие проблемы у премьер-министра Юри Ратаса, у которого в отличие от соратников по коалиции могло бы быть политическое будущее и после этой коалиции, но после таких компромиссов это становится все более сомнительным.

Кроме того, сейчас кругом очень много обиженных и разгневанных, все яснее становится резко отличающееся отношение разных ценностных групп к социальным переменам. Наступило очень конфликтное время, но есть надежда, что вырастет новое поколение и они не полезут в бутылку, приготовленную папочками. Они не захотят никого сажать в тюрьму или шкаф, и явно не согласятся жить в позапрошлом веке. Да и женщины тоже не согласны ограничить свой ареал кухней по приказу.

Папочки уже раскрыли свои планы, ничего нового мы не узнаем. Последняя неделя была здесь весьма богатой на новости. Заслуга их бунта в том, что теперь мы четко видим уродливое лицо своего прошлого.