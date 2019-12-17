Посол России Александр Петров: «Выпускники русских школ Эстонии подготовлены на достаточно высоком уровне»

В числе прочего речь зашла о сотрудничестве в области образования. Известно, что Россия выделяет квоты для абитуриентов из Эстонии, которые на бюджетной основе обучаются в ведущих российских вузах. Сейчас эта квота составляет 95 человек. Rus.Postimees поинтересовался, насколько российские университеты довольны уровнем подготовки выпускников русских школ в Эстонии: «У нас постоянно говорят, что русские школы в Эстонии дают менее качественное образование, что указывается одной из причин, почему нужно перейти на единую, эстоноязычную школьную систему».

Посол уточнил, что, конечно, не знает о судьбах всех отправленных на обучение в Россию абитуриентов, но у него есть информация о некоторых из них: «Конечно, на первых порах могут возникать психологические проблемы, это 17-18-19-летние ребята, которые оказываются в другой стране, оторваны от семьи. Однако, что касается учебы, например, один наш студент уже после первого года обучения вошел в пятерку лучших студентов своего факультета. Меня лично такие вещи могут только радовать».

«То есть из России не поступают вопросы – „Кого вы нам сюда прислали?“» - уточнил журналист.

«Если и поступают, то ничего отрицательного и негативного мне неизвестно. Но я не случайно упомянул, что и комиссия при посольстве старается отбирать лучших, наиболее достойных», - ответил посол.

«Но комиссия может делать свои выводы только на основании аттестата, где выставлены оценки. А у нас звучат претензии, что в русских школах пятерки ставят даже тем, кто ничего не знает», - не сдавался журналист.