Фото: на Штромке появился пиратский корабль

В ходе реконструкции было демонтировано большинство старых аттракционов, на их месте установлены новые. Самый большой из них - «Пиратский корабль». Лейтмотивом оформления площадок стала морская тематика.

Город Таллинн обновил детские игровые площадки на Штромке. ФОТО: Александр Гужов

«Люди спрашивают, почему площадки обновили зимой, почему не подождали до весны. Во-первых, игровые площадки на Штромке используются круглый год. И, во-вторых, хорошо, что весной детям не надо будет ждать, пока площадки приведут в порядок – они сразу смогут начать их использование», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Город Таллинн обновил детские игровые площадки на Штромке. ФОТО: Александр Гужов

Песок на площадках заменили, кое-где использовано специальное резиновое покрытие. Одна из площадок спроектирована специально для детей с особыми потребностями.

Рядом с площадками планируется установить урны для мусора, предусматривающие возможность сортировки отходов. Их установка имеет в том числе и воспитательное значение – чтобы дети приучались к сортировке мусора.

Город Таллинн обновил детские игровые площадки на Штромке. ФОТО: Александр Гужов