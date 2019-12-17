Ребенок застрял в диване так, что пришлось вызывать спасателей

Как сказала эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Кайрет Кылъялг, детям нужно рассказывать об опасностях, подстерегающих дома и вокруг него. Это важно, потому что сам родитель с одной стороны оценивает риски дома и минимизирует их при необходимости, а с другой стороны, повышает уровень осведомленности ребенка о безопасности.

Детям также следует объяснять, что делать в случае аварии: зачастую достаточно, чтобы ребенок знал номер службы экстренной помощи, мог позвонить по нему, осознавал необходимость выхода из аварийной ситуации и всегда информировал о ней родителей или какого-то еще взрослого.

Спасатели ранее проводили кампанию по безопасности детей в домашних условиях. Основное внимание уделялось несчастным случаям, происходящим в доме или рядом с ним - таким, как падения и отравления. Чаще всего несчастья происходят с детьми не старше четырехлетнего возраста.