Ребенок застрял в диване так, что пришлось вызывать спасателей

Вчера в 7 часов вечера спасатели получили вызов в квартиру на улице Кеск в Улила, где ребенок застрял ногой в диване. Спасатели при помощи дрели открутили несколько винтов, и только тогда ногу ребенка удалось освободить. К счастью, обошлось без травм, пишет Tartu Postimees.
Как сказала эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Кайрет Кылъялг, детям нужно рассказывать об опасностях, подстерегающих дома и вокруг него. Это важно, потому что сам родитель с одной стороны оценивает риски дома и минимизирует их при необходимости, а с другой стороны, повышает уровень осведомленности ребенка о безопасности.
Детям также следует объяснять, что делать в случае аварии: зачастую достаточно, чтобы ребенок знал номер службы экстренной помощи, мог позвонить по нему, осознавал необходимость выхода из аварийной ситуации и всегда информировал о ней родителей или какого-то еще взрослого.
Спасатели ранее проводили кампанию по безопасности детей в домашних условиях. Основное внимание уделялось несчастным случаям, происходящим в доме или рядом с ним - таким, как падения и отравления. Чаще всего несчастья происходят с детьми не старше четырехлетнего возраста.
Спасательный департамент хочет донести до всех мысль о том, что детям нужно рассказывать об опасностях, а также учить звонить по телефону 112 самостоятельно.