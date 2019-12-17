По Тарту ходят жуткие слухи о серийном убийце. Полиция их опровергает

В группе риска - мужчины

Капитан Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк опроверг слухи о серийном убийце, но подтвердил, что пару раз в год полиции приходится проводить на реке Эмайыги поиски, которые заканчиваются обнаружением тела. Поскольку по делу о человеке, пропавшем без вести на мосту Турусилла и найденном мертвым в субботу в реке Эмайыги, еще не завершено проведение экспертиз, полиция не сообщает подробностей об этом случае. В то же время полицейский на основании инцидентов за последние десять лет подтвердил, что после выяснения деталей смерти в ходе уголовного разбирательства результаты экспертизы каждый раз исключали преступление.

В реке Эмайыги за последние десять лет погибли 22 человека, почти в половине случаев их смерть была связана с самоубийством. Остальные погибли в результате несчастного случая, например, люди, которые отправлялись плавать после употребления алкоголя или прыгали в воду с моста или лодки. Чтобы предотвратить несчастные случаи, Вирк рекомендовал участникам компаний всегда присматривать друг за другом. Если кому-то нужна помощь, его или ее нужно проводить до дверей или посадить в такси.

В период с 2006 по 2016 год в Эстонии покончили с жизнью 2543 человека, или в среднем 231 человек в год. Из самоубийц 80 процентов были мужчины. По словам доктора Свена Янно, руководителя психиатрической клиники при больнице Тартуского университета, давно известен факт, что мужчины являются группой риска самоубийств.

Безопасный город

Несмотря на пугающие слухи и мрачные события вокруг реки Эмайыги, Тарту, как заверяет Оттомар Вирк, остается очень безопасным для жизни городом. «Ежегодно вдоль берегов Эмайыги движутся десятки тысяч людей, и нельзя утверждать, что сама река представляет опасность. К сожалению, угрозы вокруг нас в первую очередь связаны с рискованным поведением и выбором людей», - отметил он.

В недавних звонках в полицию горожане, помимо задержания предполагаемого серийного убийцы, требуют установить в городе больше видеокамер наблюдения. Вирк сказал, что сеть камер в Тарту постоянно развивается, но даже если ими будет охвачена вся река Эмайыги, это не всегда будет гарантировать спасение жизней.