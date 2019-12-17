Внимание: МуПо активно проверяет парковки возле столичных торговых центров

Будут наказываться водители, которые паркуются под запрещающими знаками, на пешеходных переходах, островках безопасности или газонах.

«Опыт прошлых лет показывает, что провозглашать рождественский мир возле торговых центров не стоит, поскольку слишком много нахальных водителей, которые, не обращая внимания на знаки дорожного движения, норовят подъехать на автомобиле чуть ли не прямо к прилавку», – отмечает руководитель МуПо Айвар Тоомпере.