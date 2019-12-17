Внимание: МуПо активно проверяет парковки возле столичных торговых центров

До конца года Муниципальная полиция (МуПо) Таллинна обращает особое внимание на парковки возле торговых центров. Проверяется парковка на местах для инвалидов, а также срок действия и право использования парковочных карт для инвалидов, пишет Rus.ERR.
Будут наказываться водители, которые паркуются под запрещающими знаками, на пешеходных переходах, островках безопасности или газонах.
«Опыт прошлых лет показывает, что провозглашать рождественский мир возле торговых центров не стоит, поскольку слишком много нахальных водителей, которые, не обращая внимания на знаки дорожного движения, норовят подъехать на автомобиле чуть ли не прямо к прилавку», – отмечает руководитель МуПо Айвар Тоомпере.
«Поэтому в этом году мы решили наказать нарушителей правил парковки по всей строгости, особенно тех, кто использует места для инвалидов, не имея на то никаких прав», – добавил Тоомпере.