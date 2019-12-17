Ответ Neste Алану Вахту: биотопливо биотопливу рознь!

Менеджер Neste Eesti по оптовым продажам Урмас Куузе начал с того, что их предприятие продает биотопливо второго поколения, которое называют HVO. Подвергнутые термической обработке масла и отходы превращаются в парафиновое дизельное топливо, которое по составу и свойствам идентично ископаемому дизельному топливу, не имеет цвета и почти не имеет запаха.

HVO является более чистым, чем ископаемое дизельное топливо, а также содержит меньше ароматических веществ и соединений серы. HVO также имеет морозостойкость -37 градусов и срок годности, сопоставимый с ископаемым дизельным топливом, добавил Куузе.

Биодизелем же Neste считает биотопливо первого поколения, или FAME (метиловый эфир жирных кислот). Для производства этого топлива также используется биомасса, но она обрабатывается путем этерификации. В конечном продукте остается только масло, и именно из-за его содержания биодобавку нельзя добавлять в ископаемое топливо в объеме более 7%.

Биодизель также не выдерживает температуры значительно ниже -10 градусов по Цельсию и имеет относительно короткий срок годности. Поэтому рекомендуется, чтобы транспортное средство на биодизеле находилось в повседневном использовании - зимой важно, чтобы топливо потреблялось за 3-4 недели, а летом - за три месяца.

Теперь мы подошли к сути слов Куузе. А именно, Neste продает на своих автозаправочных станциях топливо HVO, которое не содержит добавку FAME первого поколения, говорит он. «Соответствующей маркировкой «не содержат биодизеля» предприятие обращает внимание на разницу между двумя видами топлива, используемыми в качестве биодобавок», - пояснил Куузе.