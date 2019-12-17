Вт, 17.12.2019
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Полиция выслала из страны четверых незаконно работавших в Эстонии иностранцев

Ukraina ehitaja objektil. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Полиция выслала из страны четверых незаконно работавших в Эстонии иностранцев — трех украинцев и одного гражданина Румынии.

В понедельник полиция выслала из страны гражданина Украины 1986 года рождения, прибывшего в Эстонию в октябре в качестве туриста, сообщил во вторник BNS Департамент полиции и погранохраны. Мужчина был занят в Эстонии работой незаконно, а два дня тому назад попался на краже. Мужчине назначен запрет на въезд в Эстонию сроком на один год.

В тот де жень полиция выслала из страны гражданина Украины 1986 года рождения, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначен запрет на въезд в Эстонию сроком на один год.

В понедельник полиция задержала в поселке Эмари Харьюского уезда автомобиль, за рулем которого был гражданин Румынии 1992 рождения, в автомобиле были обнаружены подозрительные предметы. Кроме того, у него не было действительных в Эстонии водительских прав. Мужчина выслан из Эстонии и ему установлен запрет на въезд в Эстонию сроком на шесть месяцев.

В воскресенье полиция выслала из страны гражданина Украины 1991 года рождения, который нарушал общественный порядок и отказался сотрудничать с полицейскими. Мужчине установлен запрет на въезд в Эстонию сроком на три года.

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