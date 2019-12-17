Зеленый шкаф на стене дома: что он означает и для кого предназначено его содержимое?

Это первый продуктовый шкаф в Тарту, но, можно надеяться, не последний, потому что активисты организации хотят установить такие шкафы в каждом районе.

По словам инициатора концепции Керли Ильвес, основное правило заключается в том, что сюда кладут еду, которая годится в пищу. Вчера в районе полудня в шкафу уже было полно продуктов. На полках были мандарины, баклажаны, бобовые ростки, бананы и другие фрукты и овощи.

Поскольку это не холодильник, Ильвес не рекомендует оставлять в шкафу мясо и другие скоропортящиеся продукты, так как существует риск того, что испортившаяся еда будет представлять опасность для здоровья.

"Для меня не проблема раз или два в день подходить, чтобы посмотреть, приличная ли еда в шкафу, и, если необходимо, убрать все испорченные продукты», - заверил итальянский владелец Barlova Симоне Кассано.

Если первый шкаф станет настолько популярным, что еда больше не будет помещаться, Кассано обещает разместить рядом с ним другой шкаф. Хозяин Barlova также подумывает о том, чтобы установить ящик для компоста, куда можно было бы скидывать испорченные продукты.

Керли Ильвес впервые увидела такие распределительные шкафы в Германии. Там с 2012 года успешно работает сеть распределения продовольствия, в которой работают около 60 000 добровольцев. Для создания такой системы в Тарту тысячи добровольцев не нужны - достаточно пары десятков.