Эстония, Латвия и Финляндия договариваются о совместных закупках бронетехники

Согласно договоренности, в рамках трехстороннего сотрудничества начнутся консультации по закупке бронемашин для армий Эстонии, Латвии и Финляндии, сообщила во вторник BNS пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

”Подписанный сегодня договор является долгожданным началом совместных действий Эстонии, Латвии и Финляндии по закупке новой бронетехники. Мы договорились провести технические исследования в области обороны, и я считаю, что наше сотрудничество принесет хорошие результаты” ,- сказал Луйк.

Цель состоит в том, чтобы все три страны нашли оптимальное решение для повышения мобильности пехоты, первичный план предусматривает достичь стадии закупок в 2024 году. В первую очередь Эстония, Латвия и Финляндия намерены сосредоточиться на программе сотрудничества, чтобы найти общее для будущих закупок.