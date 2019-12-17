Прийт Сибуль: пятьдесят депутатов решили, что эксперименты на рынке аптек должны продолжаться

Член Рийгикогу и генеральный секретарь "Отечества" Прийт Сибуль считает, что если во многих местах люди останутся без аптечных услуг, отвечать за это будет министр социальных дел Танель Кийк.

«Сегодня 50 членов Рийгикогу решили, что четырехлетний эксперимент на рынке аптек должен продолжаться», - написал Прийт Сибуль в социальных сетях. По его словам, это решение поставит под угрозу доступность лекарств в Валга, Отепя, Тырва, Локса, Кадрина, Хальяла, Вызу, на Хийумаа и во многих других местах по всей Эстонии.

"Соцдемов я понимаю - они с самого начала придерживались мнения, что реформу нужно продолжать, закрыв глаза. И это несмотря на то, что через 4,5 года после реформы аптек мы окажемся в ситуации, когда 60% аптек не будут соответствовать требованиям законодательства», - отметил Сибуль.

Непонятным для Сибуля остается решение партии Реформ, которая отвернулась от прежних позиций. «Если в октябре 2018 года Ханно Певкур сказал в Рийгикогу, что продолжение сегодняшней реформы может привести к тому, что в некоторых уездах Эстонии закроется половина аптек, сегодня реформисты решили, что в этом нет ничего страшного», - сказал он.