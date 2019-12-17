Вт, 17.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В США опубликован рейтинг могущественных стран: Эстония в нем оказалась в самом хвосте

В США опубликован рейтинг могущественных стран: Эстония в нем оказалась в самом хвосте

Танк. Иллюстративное фото.

ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI/REUTERS

Американские СМИ представили рейтинг самых могущественных стран мира. Критериями при составлении списка выступили участие в международных альянсах, фигура лидера, экономический, военный и политический потенциал, пишет Gazeta.ru.

Первое место заняли США — страна с самым высоким ВВП в мире и огромным военным бюджетом ($738 млрд на 2020 год). Эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры — музыки, кино и телевидения. Кроме того, фигуру президента США Дональда Трампа они назвали «спорной».

На втором месте — Россия. В списке «лучших» стран она поднялась на две позиции.

Россия, как отмечается в рейтинге - страна с очень мощной и профессиональной армией. Российская экономика считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов. Кроме того, эксперты указывают на этнический состав населения страны. Большинство граждан России — русские, но в стране существует более 100 народностей и языков.

На третьем месте — Китайская народная республика (КНР), которой управляет уже более полувека Коммунистическая партия Китая. На четвертом месте — Германия, страна с самым высоким уровнем населения в Европе. На пятом месте в «списке мощи» — Великобритания, а на шестом — Франция.

Всего в рейтинге 80 позиций. Последние строчки заняли Эстония, Латвия и Словения. Неподалеку эксперты расположили также Словакию и Литву. У этих европейских стран невысокий уровень населения и сравнительно небольшое влияние на международные отношения.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ