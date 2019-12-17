В США опубликован рейтинг могущественных стран: Эстония в нем оказалась в самом хвосте

Первое место заняли США — страна с самым высоким ВВП в мире и огромным военным бюджетом ($738 млрд на 2020 год). Эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры — музыки, кино и телевидения. Кроме того, фигуру президента США Дональда Трампа они назвали «спорной».

На втором месте — Россия. В списке «лучших» стран она поднялась на две позиции.

Россия, как отмечается в рейтинге - страна с очень мощной и профессиональной армией. Российская экономика считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов. Кроме того, эксперты указывают на этнический состав населения страны. Большинство граждан России — русские, но в стране существует более 100 народностей и языков.

На третьем месте — Китайская народная республика (КНР), которой управляет уже более полувека Коммунистическая партия Китая. На четвертом месте — Германия, страна с самым высоким уровнем населения в Европе. На пятом месте в «списке мощи» — Великобритания, а на шестом — Франция.