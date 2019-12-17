Президент Кальюлайд назвала сферы, в которых страны Балтии могли бы стать первопроходцами

«Балтийские страны связывают общие ценности и инфраструктура, у нас хороший шанс стать в Европе первопроходцами в области цифровых технологий и чистой энергетики», - сказала Кальюлайд на встрече президентов Балтийских стран, прошедшей во вторник в Риге, передала канцелярия президента.

«Цифровые технологии, энергетика, безопасность и климатическая нейтральность тесно связаны между собой. Северно-Балтийский регион обладает потенциалом стать одним из наиболее развитых в цифровом плане регионов мира, но для этого нам нужно объединить наши сильные стороны. Кроме того, важно тесно сотрудничать для достижения климатической нейтральности с Балтийскими странами и Северными странами, чтобы на всех связанных энергорынках действовали одинаковые правила», - сказала Кальюлайд.

Обсуждая тему европейской безопасности, Кальюлайд подчеркнула, что Эстония не видит причин смягчать установленные в отношении России санкции до тех пор, пока не будут выполнены Минские протоколы. «В то же время, мы поддерживаем направленные на Европу стремления наших восточных партнеров и дальнейшее расширение ЕС», - сказала она.

Президент Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа на прошедшей во вторник встрече также обсудили выполнение совместных инфраструктурных проектов, безопасность региона, будущее ЕС, Восточное партнерство и «Инициативу трех морей», следующий саммит которой пройдет в июне 2020 года в Таллинне.

Кальюлайд также посетила штаб Северной дивизии НАТО в Адажи и встретилась с командующим дивизией генерал-майором Флемингом Матиасеном и дислоцированным в Адажи эстонским контингентом, которым командует полковник Арон Калмус.