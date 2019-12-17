В полицию сообщили о ножевой драке на вокзале. Туда был отправлен усиленный наряд

Полицейские во вторник вечером в увеличенном составе прибыли на Балтийский вокзал в Таллинне разнимать драку, поскольку у одного из дерущихся предположительно был нож.
В 17.16 в центр тревоги поступило сообщение о пьяной мужской компании и предположительно драке на Балтийском вокзале, сообщил BNS оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Антон Пяйксе.
«По словам позвонившего в центр тревоги человека, у одного из мужчин в руках был нож, - сказал Пяйксе. - Полицейские отреагировали в увеличенном составе и побеседовали с находившимися на месте четырьмя мужчинами, у одного из которых был небольшой складной нож».
По словам Пяйксе, полицейские не обнаружили людей, которым угрожали ножом, и не выявили потенциальной угрозы для компании и окружающих людей. «Мы попросили компанию разойтись, что она и сделала. Одного из мужчин, который агрессивно вел себя, мы отвезли домой», - сказал он.