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  • В полицию сообщили о ножевой драке на вокзале. Туда был отправлен усиленный наряд

В полицию сообщили о ножевой драке на вокзале. Туда был отправлен усиленный наряд

Balti jaam 2015.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Полицейские во вторник вечером в увеличенном составе прибыли на Балтийский вокзал в Таллинне разнимать драку, поскольку у одного из дерущихся предположительно был нож.

В 17.16 в центр тревоги поступило сообщение о пьяной мужской компании и предположительно драке на Балтийском вокзале, сообщил BNS оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Антон Пяйксе.

«По словам позвонившего в центр тревоги человека, у одного из мужчин в руках был нож, - сказал Пяйксе. - Полицейские отреагировали в увеличенном составе и побеседовали с находившимися на месте четырьмя мужчинами, у одного из которых был небольшой складной нож».

По словам Пяйксе, полицейские не обнаружили людей, которым угрожали ножом, и не выявили потенциальной угрозы для компании и окружающих людей. «Мы попросили компанию разойтись, что она и сделала. Одного из мужчин, который агрессивно вел себя, мы отвезли домой», - сказал он.

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