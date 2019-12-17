В связи со штормовым предупреждением Таллинн переходит в режим повышенной готовности

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил рабочей группе по ликвидации последствий сложных погодных условий, что членам группы следует провести подготовку и быть готовыми исполнять свои задачи при возникновении сложных погодных условий.

Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.