Вт, 17.12.2019
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  • В связи со штормовым предупреждением Таллинн переходит в режим повышенной готовности

В связи со штормовым предупреждением Таллинн переходит в режим повышенной готовности

Ilmateenistus andis kogu Eestile esimese taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm võib kujutada endast ohtu.

ФОТО: Lilli Tölp

В связи со штормовым предупреждением, Таллиннская рабочая группа по ликвидации последствий сложных погодных условий находится в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба столичной горуправы.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил рабочей группе по ликвидации последствий сложных погодных условий, что членам группы следует провести подготовку и быть готовыми исполнять свои задачи при возникновении сложных погодных условий.

Государственная метеослужба передала штормовое предупреждение, в соответствии с которым с полудня среды ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.

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