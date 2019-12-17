Ставший мишенью мафии эстонский инвестор Вихманн требует помощи от президента Украины

Хотя руководители Украины обещали оказать помощь эстонскому бизнесмену Марселю Вихманну, который планировал реализовать в поселке Затока проект строительства роскошной набережной, но столкнулся с противодействием преступной группировкой, положение за последние три года только ухудшилось.
Об этом, как пишет Äripäev, украинским масс-медиа сообщил бизнес-партнер эстонского миллионера Тынно Вяхк.
В своем обращении Вяхк попросил президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора и Службу государственной безопасности СБУ помочь инвестору и его адвокату.
На этой неделе украинские СМИ раскрыли подробности резонансного уголовного дела в отношении адвоката Александра Погорелого, представляющего интересы эстонского инвестора Вихманна.
Вихманн в 2014-м году планировал вложить более 50 млн евро в развитие курортного поселка Затока, в том числе построить самую длинную в Европе набережную. После начала строительства набережной представители местной преступной группы, в которую по словам Александра Погорелого входят депутаты сельсовета и криминалитет, обратились к инвестору с требованием 30% доли в бизнесе. После того как адвокат начал активно освещать деятельность ОПГ, на него было совершено покушение, которое предотвратила Нацполиция. Правоохранители установили, что заказчиком покушения является секретарь сельсовета Затоки Вячеслав Бокий, а организатором — его помощник.