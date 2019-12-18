Видео: оппозиция при поддержке протестующих представила заявление о выражении недоверия властям Люганузеской волости

В то время как сотня протестующих во вторник вечером перед зданием волостного управления Люганузе под бой барабанов потребовала снятия волостного старейшины, оппозиция передала заявление о выражении недоверия и старейшине волости, и председателю волостного собрания, и заместителю председателя.