Ср, 18.12.2019
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Рейтинги партий: "Ээсти 200" преодолела избирательный барьер

Кристина Каллас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Как показывают данные очередного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ остается на высоком уровне, а партия "Ээсти 200" впервые за долгое время смогла преодолеть избирательный барьер.

Согласно опросам, проведенным в период с 18 ноября по 17 декабря, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 35,3% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 22,7% опрошенных.

По сравнению с прошлыми неделями поддержка Консервативной народной партии немного выросла и составляет до 13,7%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10,2%). "Отечество" поддерживает 6,6% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 5,4 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,4 процента опрошенных.

Правящую коалицию поддерживает 45,5 процента, а оппозицию - 43% опрошенных.

В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.

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