Рейтинги партий: "Ээсти 200" преодолела избирательный барьер

Согласно опросам, проведенным в период с 18 ноября по 17 декабря, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 35,3% избирателей.

По сравнению с прошлыми неделями поддержка Консервативной народной партии немного выросла и составляет до 13,7%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10,2%). "Отечество" поддерживает 6,6% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 5,4 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,4 процента опрошенных.