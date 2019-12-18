Обязанность добавлять в топливо биокомпоненты может стать более гибкой

Согласно законопроекту, с 2020 года требование о 10-процентном добавлении биокомпонентов учитывалось бы в течение шести месяцев, а с 2021 года – 12 месяцев. С 2022 года требование хотят понизить до 7,5%, а с 2028 года повысить его до 8,5%. Чтобы повысить прозрачность торговли статистикой по биометану, электроэнергии и биотопливу планируется создать цифровую платформу.