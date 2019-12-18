Ср, 18.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Обязанность добавлять в топливо биокомпоненты может стать более гибкой

Обязанность добавлять в топливо биокомпоненты может стать более гибкой

Neste Eesti ja meie teistes tanklates on nüüd kõik kütused vedelkütuse märgistuse määruse kohaselt tähistatud Ega. Bensiini 95 juures olev märgis E5 võib, aga ei pruugi tähendada kütusele lisatud biolisandit.

ФОТО: Margus Ansu

В среду на внеочередном заседании правительство обсудит законопроект Министерства экономики об изменении Закона о жидком топливе с целью сделать с начала будущего года более гибкой обязанность добавлять в топливо биокомпоненты и повысить прозрачность и эффективность торговли статистикой по биокомпонентам и возобновляемой энергии, пишет Rus.ERR.

Согласно законопроекту, с 2020 года требование о 10-процентном добавлении биокомпонентов учитывалось бы в течение шести месяцев, а с 2021 года – 12 месяцев. С 2022 года требование хотят понизить до 7,5%, а с 2028 года повысить его до 8,5%. Чтобы повысить прозрачность торговли статистикой по биометану, электроэнергии и биотопливу планируется создать цифровую платформу.

После вступления закона в силу обязанность добавлять биокомпоненты станет более гибкой, а поставщик сможет сам решать, как выполнить обязательства в течение полугода.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ