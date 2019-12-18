Эстонского судью, судившего юниорский Гран-при в нетрезвом состоянии, отстранили на два года

Инцидент произошел на этапе юниорского Гран-при в итальянской Энье в начале октября. Как отмечается в пояснении к решению дисциплинарной комиссии ISU, Сальников находился на собрании судей и жеребьевке в среду, 2 октября, однако, по свидетельству истца, которым выступает ISU, появился на этих мероприятиях "совершенно пьяным и не смог подтвердить свое присутствие во время переклички".

"В самом начале собрания судей он уснул, почти облокотившись на сидящую рядом с ним судью, которой пришлось отодвинуть свое кресло от него. В конце встречи он все еще был настолько пьян, что едва мог встать со стула, а затем упал и нуждался в поддержке, чтобы добраться до автобуса, который отвозит судей в гостиницу", - говорится в пояснении.

Сальников на этапе в Энье судил соревнования одиночников: в четверг - короткую программу, в субботу - произвольную. "В пятницу его видели в ресторане на катке, где он заказывал один алкогольный напиток за другим, а затем владелец заведения обратился в оргкомитет соревнований, который, в свою очередь, связался с координатором турнира от ISU, спросив, могут ли они прекратить подавать ему алкоголь. Предполагаемый нарушитель не смог доехать в гостиницу на шаттле, оргкомитету пришлось заказывать машину, чтобы привезти его в отель", - добавляется в пояснении.