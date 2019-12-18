Илья Ковальчук согласен на минимальный контракт в НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук, который накануне расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», может остаться в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщил Championat.com, интерес к российскому форварду проявляют «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Ковальчук хочет вернуться на лёд как можно скорее и рассчитывает подписать с клубом контракт уже на этой неделе.
Как сообщает Спорт-Экспресс, Ковальчук согласен подписать минимальный контракт.
Отмечается, что хоккеист хочет перейти в клуб, который имеет шансы побороться за Кубок Стэнли.
17 декабря Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.