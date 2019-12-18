Илья Ковальчук согласен на минимальный контракт в НХЛ

Как сообщил Championat.com, интерес к российскому форварду проявляют «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Ковальчук хочет вернуться на лёд как можно скорее и рассчитывает подписать с клубом контракт уже на этой неделе.

Как сообщает Спорт-Экспресс, Ковальчук согласен подписать минимальный контракт.

Отмечается, что хоккеист хочет перейти в клуб, который имеет шансы побороться за Кубок Стэнли.