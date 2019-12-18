СМИ: Генштаб РФ считает, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

При этом, отметил он, блок продвигает тезис о российской военной угрозе, трактуя любые действия России по обеспечению безопасности как угрозу миру. "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - подчеркнул генерал.

По его словам, на прошедшем саммите НАТО в Лондоне заявлено существенное повышение оперативности переброски войск и сил усиления на "восточный фланг" альянса. Космическое пространство признано отдельной сферой боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия представляет огромную угрозу НАТО в киберсфере. "Нам нужно убедиться в том, что НАТО готова противостоять этому вызову", - пояснил он.

Герасимов также напомнил, что с 2016 года страны-члены альянса увеличили расходы на оборону на 130 млрд долларов, а к 2024 году планируется их нарастить на 400 млрд. Он подчеркнул, что действия блока повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия и НАТО.

Герасимов заявил, что считает необходимым возобновить взаимодействие Россия - НАТО для решения накопившихся проблемных вопросов. Так, Минобороны РФ по-прежнему считает актуальной инициативу об обязательном использовании транспондеров самолетами Объединенных военно-воздушных сил блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Также требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами.

Начальник Генштаба также заявил о неопределенности в области контроля над ядерным оружием из-за позиции США по продлению договора СНВ-3. Генерал напомнил, что срок действия договора о стратегических вооружениях заканчивается в 2021 году, и президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России продлить СНВ-3 до конца текущего года. Герасимов добавил, что состояние стратегических ядерных сил РФ обеспечивает решение задач сдерживания, их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами.

В декабре 2017 года отмечалось, что НАТО может столкнуться с трудностями, если Россия вторгнется в страны Прибалтики "решительно и внезапно". Авторы аналогичного доклада RAND выразили сомнения в возможностях США оперативно применить свои военно-воздушные силы в случае такого сценария. Они указывают на наличие в российской армии современных систем противовоздушной обороны.

В 2018 году отмечалось, что европейские страны испытывают серьезные проблемы с боеготовностью. У Греции и Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.