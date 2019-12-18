Пожар в Маарду: из охваченной огнем квартиры спасли двух человек

Rus.Postimees.ee112Пожар в Маарду: из охваченной огнем квартиры спасли двух человек 18 декабря 2019, 8:44Пожар в Маарду: из охваченной огнем квартиры спасли двух человекrus.postimees.eeСпасатели.ФОТО: err.eeВо вторник вечером в Маарду в многоквартирном доме произошел пожар. Двух человек доставили в больницу.Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 19.43. Инцидент имел место на улице Келламяэ, где в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.Пожар был ликвидирован к 20.09. Обстоятельства произошедшего выясняются. маардупожарспасатели