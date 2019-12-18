Ср, 18.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Пожар в Маарду: из охваченной огнем квартиры спасли двух человек

Пожар в Маарду: из охваченной огнем квартиры спасли двух человек

Спасатели.

ФОТО: err.ee

Во вторник вечером в Маарду в многоквартирном доме произошел пожар. Двух человек доставили в больницу.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 19.43. Инцидент имел место на улице Келламяэ, где в одной из квартир горел диван. Двух находившихся в квартире человек доставили в больницу.

Пожар был ликвидирован к 20.09. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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