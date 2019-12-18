Российский хоккеист поразил НХЛ невероятным голом , Евгений Малкин забросил 400-ю шайбу в лиге

14-й гол в сезоне россиянина Андрея Свечникова, выступающего за "Каролину" получился из разряда невероятных: россиянин получил шайбу за воротами "Виннипега", поднял ее на крюк клюшки и в стиле "лакросс" отправил шайбу в ворота опешившего Коннора Халлебайка. Свечников в этом году уже забивал подобным образом - в конце октября от российского нападающего пострадал "Калгари". Кроме эстетики, гол Свечникова помог "Каролине" переломить ход поединка и победить "Джетс" 6:3.

400-й гол в НХЛ провел в матче "Калгари" Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" забросил шайбу в пустые ворота "Флэймз" на 58-й минуте, установив окончательный счет матча 4:1 в пользу "Пингвинов". Малкин стал седьмым россиянином , который преодолел отметку в 400 голов за карьеру в НХЛ, а по общему количеству очков Малкин обошел Алексея Ковалева и с 1031 результативным действием занимает четвертое место среди российских игроков НХЛ.

Голом в пустые ворота отметился Илья Михеев, поставивший победную точку в матче "Торонто" и "Баффало" (5:3).

Никита Кучеров открыл счет в матче "Тампы" и "Оттавы" (4:3 ОТ), но во втором тайме российский форвард допустил результативную ошибку,которая привела к выходу Энтони Дюклера один на один с Андреем Василевским. Канадский форвард переиграл россиянина и сравнял счёт в матче. а Кучеров был усажен в запас.

Кучеров не появился на льду ни в третьем периоде, ни в овертайме, а всего игровое время лидера "Молний" в матче против сенаторов составило 13 минут.

Николай Прохоркин ассистом помог отличиться Мэтту Руа, который сравнял счет в матче "Бостона" и "Лос-Анджелеса", переведя игру в овертайм, где победу 4:3 праздновал клуб Прохоркина, "Лос-Анджелес".

Яков Тренин, выступающий за "Нэшвилл", ассистировал Калле Йернкруку в матче против "Айлендерс". Второе очко россиянина в заокенской карьере помогло "Хищникам" одержать разгромную победу 8:3.

Результаты остальных встреч:

Филадельфия – Анахайм – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Детройт – Коламбус – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Ванкувер – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)