Сенат США одобрил санкции против "Северного потока - 2"

11 декабря законопроект уже получил поддержку Палаты представителей Конгресса США. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи Дональда Трампа. Трамп ранее уже заявил, что подпишет закон "сразу, как только он окажется на его рабочем столе".

Закон для безопасности Европы?

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока -2 " и "Турецкого потока". В документе сказано, что санкции приняты в целях обеспечения энергетической безопасности Европы.

Эксперты отмечают, что внесение санкций против "Северного потока - 2" в оборонный бюджет США было связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно быстрее, а на разработку закона им бы потребовалось дополнительное время.

Санкции не остановят "Северный поток - 2"

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики Германии сообщила, что меры США направлены на воспрепятствование прокладки труб в датской экономической зоне.