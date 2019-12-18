Автоконцерны PSA и Fiat Crysler заявили о слиянии

По неофициальным данным, компании договорились об официальных переговорах о слиянии в конце октября. В случае успешного завершения сделки новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире по показателям продаж. Французское правительство, являющееся акционером PSA, дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.

По более ранней информации, объединенная компания планирует продавать 8,7 миллионов автомобилей в год. Больший объем производства будет только у концернов Volkswagen и Toyota, а также у французско-японской группы Renault-Nissan. На новообразованном предприятии будут работать около 400 тысяч человек. Официальных комментариев от сторон-предполагаемых участников сделки пока не последовало.