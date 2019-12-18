Российский футбол собрались в очередной раз реформировать

«30 туров – маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами.

Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд – или оставить 16 команд и ввести плей-офф.

Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно.

Но реформа точно будет – мы увеличим количество матчей», – сказал Прядкин.

На данный момент РПЛ состоит из 30 туров. В чемпионате участвуют 16 команд. После 19 туров лидирует петербургский «Зенит», набравший 45 очков.