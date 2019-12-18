Российский футбол собрались в очередной раз реформировать

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал Sport24 о возможных реформах в российском футболе.
«30 туров – маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами.
Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд – или оставить 16 команд и ввести плей-офф.
Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно.
Но реформа точно будет – мы увеличим количество матчей», – сказал Прядкин.
На данный момент РПЛ состоит из 30 туров. В чемпионате участвуют 16 команд. После 19 туров лидирует петербургский «Зенит», набравший 45 очков.
В этом сезоне российские клубы показали худший за 18 лет результат в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» вылетели после группового этапа Лиги чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА — после группового этапа Лиги Европы. Кроме того, Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).