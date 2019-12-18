А у вас дома есть противопожарное покрывало?

«Не стоит полагать, что средства пожаротушения, например, огнетушители и специальные покрывала, пригодятся только в частном доме, где для отопления используются, например, газ или дрова. Пожар может начаться в электропроводке, и покрывало для тушения пожаров может пригодится где угодно. Из исследования выяснилось, что средств пожаротушения нет у целых 73 процентов жителей квартир. Это говорит о том, что риски не оцениваются правильно», - объяснил руководитель отдела продуктов страхования имущества If Kindlustus Вейко Сепп.

Из исследования выяснилось, что среди жителей рядных и частных домов средств пожаротушения нет у 26 процентов. Также в частных домах относительно больше, чем в квартирах, покрывал (соответственно 25 и 11%).

«Это показывает, что жители частных домов понимают возможную опасность лучше. К сожалению, иногда огонь распространяется так быстро, что без специальных средств пожаротушения невозможно ограничить его распространение и потушить», - сказал Сепп.

Самая частая причина пожаров – неисправности электросистем

В If Kindlustus за последний год зарегистрировано 117 пожаров, на возмещение которых было потрачено 1,35 миллионов евро, на каждый объект в среднем 13 700 евро. Больше всего пожаров причинили неисправности электросистем (18%). Также причиной пожаров стали молнии (15%), неосторожность с открытым огнем, в том числе курение (10%), неисправность отопительных приборов (7%) и приготовление еды (5%).

«Жителям многоквартирных домов также необходимо думать о безопасности своей семьи, поскольку пожары происходят не только в частных домах. Мы видим, что примерно половина пожаров произошла в квартирах», - добавил Сепп.

У южных соседей данная проблема еще больше. Первичных средств пожаротушения нет у 69 процентов жителей Латвии и 72 процентов жителей Литвы.

«Приближается время праздников, когда чаще обычного используются свечи. Поэтому очень уместным будет напомнить: открытый огонь никогда нельзя оставлять без присмотра, датчики дыма и угарного газа являются необходимыми, чтобы как можно раньше обнаружить возникшую опасность, а средства пожаротушения часто помогают предотвратить большие повреждения и спасти людей и их имущество. Так что стоит подумать, может, в этом году стоит подарить близким, например, датчик дыма или угарного газа или какое-либо средство пожаротушения. Как показало исследование, они пригодились бы многим», - добавил Сепп.