Выдано разрешение на открытие в Таллинне уникальных экспресс-клиник

Член правления Confido Кади Ламбот сказала, что первые экспресс-клиники находятся в Таллинне в торговых центрах Nautica и Lasnamäe Centrum и открыты для пациентов в часы работы центров, т.е. ежедневно с 9:00 до 21:00. «Цель создания экспресс-клиник Confido – сделать медицинскую помощь для жителей Эстонии более доступной», – пояснила Ламбот и добавила, что концерн Confido инвестировал в открытие первых экспресс-клиник около полумиллиона евро и планирует в ближайшие годы расширить сеть таких клиник как в Таллинне, так и за пределами столицы.

С сегодняшнего дня пациенты могут обращаться в экспресс-клиники как в случае легких травм или недомогания, так и для проведения обследований, вакцинации, для получения консультаций по вопросам питания или зависимостей, а также других медицинских консультаций. В случае необходимости пациент получит рекомендацию, как и куда ему следует обратиться, чтобы попасть на прием к врачу-специалисту. Кроме того, врачи экспресс-клиник могут открыть больничный лист, в том числе в выходные дни.

На платный прием в экспресс-клинику могут приходить пациенты, независимо от того, в список какого семейного врача они внесены, а также те, кто вообще не имеет семейного врача. В экспресс-клиниках принимают как взрослых, так и детей. Для посещения клиники не надо бронировать время визита, прием ведется в порядке живой очереди. Время имеет смысл бронировать только для того, чтобы обеспечить себе возможность попасть на прием без всякого ожидания.

«Современные экспресс-клиники, открываемые в торговых центрах, без сомнения, ускорят для людей решение различных проблем со здоровьем и сделают это более удобным», – считает Ламбот и выражает надежду, что клиники с уникальной концепцией, которые будут располагаться на траектории повседневного движения людей, и в которых можно будет быстро попасть на приём к медсестре или врачу также в вечернее время и в выходные дни, могут существенно снизить нагрузку на отделы экстренной медицинской помощи.

Департамент здравоохранения, прежде чем выдать разрешение на деятельность экспресс-клиник, проделал обстоятельный анализ. «Это совершенно естественно, ведь речь идет о новом подходе», – пояснила Ламбот, со своей стороны высоко оценив профессионализм и конструктивность Департамента.