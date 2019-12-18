Ср, 18.12.2019
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  • Трагическое ДТП в Рапламаа: водитель получил условный срок

Трагическое ДТП в Рапламаа: водитель получил условный срок

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы сроком на один год 42-летнего Калле, признав его виновным в совершении ДТП, которое привело к смерти 82-летней женщины, передает Rus.ERR.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства. Решение сразу вступило в законную силу.

Инцидент с участием Калле произошел примерно 3 марта в 15:00 на перекрестке дорог Райккюла-Пярду и Липа-Пылдма в Рапласком уезде.

Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля Opel, не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.

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