Трагическое ДТП в Рапламаа: водитель получил условный срок

Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы сроком на один год 42-летнего Калле, признав его виновным в совершении ДТП, которое привело к смерти 82-летней женщины, передает Rus.ERR.
Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства. Решение сразу вступило в законную силу.
Инцидент с участием Калле произошел примерно 3 марта в 15:00 на перекрестке дорог Райккюла-Пярду и Липа-Пылдма в Рапласком уезде.
Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля Opel, не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.