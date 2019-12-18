Нарвские спортсмены не попадают на Паралимпийские игры из-за конфликта в руководстве

Нарвские спортсмены-инвалиды из клуба Florett, которые занимаются фехтованием на колясках, ранее привезли в Эстонию несколько медалей крупных международных соревнований. Но уже почти год они не имеют возможности участвовать в таких соревнованиях, поскольку их тренер Александр Ларюшин и Паралимпийский комитет Эстонии прекратили сотрудничество. Это делает практически невозможным попадание на Паралимпийские игры в Токио, к которым клуб готовился последние годы.
Хлопнул дверью после скандала
Основатель нарвского спортклуба Florett, тренер по фехтованию Александр Ларюшин рассказывает, что он разорвал отношения с Паралимпийским комитетом и Союзом инваспорта Эстонии после соревнований в Арабских Эмиратах, которые проходили в феврале.
В Эмиратах у нарвского тренера произошел конфликт с Анной Мезенцевой - фехтовальщицей из Тарту, которая ранее выступала в обычном фехтовании, но после тяжелого перелома ноги перешла в фехтование на колясках. Спортсменка написала на тренера жалобу в Паралимпийский комитет Эстонии.
После возвращения с соревнований Ларюшин ожидал благодарности от руководителей комитета (всё-таки его воспитанник Дмитрий Красиков вернулся с бронзовой медалью), но руководство организации предъявило нарвскому тренеру претензии.
“Я сказал Паралимпийскому комитету - пока вы со мной нормальные отношения не построите, ничего не будет, - рассказал Александр Ларюшин. - У нас рабства нет - вы можете тренировать моих ребят, возить их на соревнования. Но я с ними ничего не дам, потому что коляски мои, костюмы мои, оружие мое. Всё это куплено за мои личные деньги. Паралимпийский комитет в это ни копейки вложил”.
С тех пор спортсмены из клуба Florett на международные соревнования не ездили - хотя формально они могут это сделать, реальной возможности у них теперь нет.
Ларюшин сетует, что комитет говорил о нехватке денег для клуба Florett, но при этом финансировал поездки Анны Мезенцевой на соревнования в итальянскую Пизу, затем в бразильский Сан-Паулу и, наконец, на Чемпионат мира в Корею, а также предварительные недельные сборы в Корее.
Александр Ларюшин считает, что руководство Паралимпийского комитета таким образом старается избавиться от нарвского клуба Florett.
Сигне Фалькенберг: от соревнований отказался тренер
Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Эстонии Сигне Фалькенберг не согласна с претензиями Александра Ларюшина. Она сообщила, что бюджет Паралимпийского комитета Эстонии на 2019 год и входящего в него Союза инваспорта предусматривал 31 447 евро для спортсменов-колясочников. На участие в февральских соревнованиях братьев-близнецов Дмитрия и Валентина Красиковых из клуба Florett комитет потратил 5 457 евро.
“В остальных соревнованиях 2019 года тренер отказался участвовать, - сообщила Сигне Фалькенберг. - На нашей встрече 20 февраля мы обсуждали поиск подходящих соревнований для молодых людей в инвалидных колясках. В мужских классах в настоящее время им очень трудно готовиться (отборочные турниры для попадания в Токио проходят в этом и в следующем году), и было бы лучше найти более подходящие соревнования. Это обсуждалось с тренером на встрече. Финансирование было и остается доступным для этой цели. Но тренер не хотел отправлять их на соревнования”.
Сигне Фалькенберг отмечает, что Паралимпийский комитет и Союз инваспорта одобрили проект клуба Florett, по которому он может получить 20-процентное софинансирование для покупки инвалидных колясок на сумму до 10 тысяч евро.
Генсек Паралимпийского комитета Эстонии также отметила, что клуб Florett получил грант в размере 1000 евро на год, но поскольку НКО в мае заявила о выходе из комитета, а в октябре правление комитета одобрило это решение, грант в итоге не был выплачен.
Поставил денежный вопрос
Александр Ларюшин рассказал, что в сентябре руководство Паралимпийского комитета приезжало в Нарву на встречу в ним. Но договориться ни о чем не удалось, и правление комитета одобрило выход из его структур клуба Florett.
Тренер Ларюшин рассказал, что потребовал от спортивных функционеров определиться с его статусом - например, официально назначить его тренером эстонской сборной по паралимпийскому фехтованию и установить зарплату. Фактически, до появления Анны Мезенцевой нарвские воспитанники Ларюшина и были “сборной Эстонии” по паралимпийскому фехтованию. Других спортсменов, по словам Ларюшина, в Эстонии просто не было, да и в соседних странах они начали появляться недавно, в том числе и при поддержке клуба Florett.
“Ни у Эстонского паралимпийского комитета, ни у Союза инваспорта нет возможности взять на себя расходы по текущему обслуживанию НКО Florett (или любых других клубов-членов), - сообщила Rus.Postimees Сигне Фалькенберг. - Мы постараемся найти способы поддержать тренировку спортсменов (в том числе модернизацию оборудования) и соревновательные поездки”.
Сигне Фалькенберг отмечает, что Дмитрий Красиков действительно показывает хорошие результаты. При этом, она замечает, что он получал хорошую поддержку:
“В 2018 году мы профинансировали участие в соревнованиях НКО Florett на сумму 14 475 евро, а в 2017 году - 15 765 евро”.
По словам Александра Ларюшина, Паралимпийский комитет финансировал именно поездки на соревнования. Но чтобы “одеть и вооружить” каждого спортсмена, нужно, как минимум, 1500 евро.
“На каждого спортсмена нужно иметь две шпаги и две рапиры. То есть, четыре единицы оружия, и каждая стоит 200 евро, то есть всего 800 евро. А это оружие нужно содержать в порядке, настраивать - помимо тренерской, работа оружейника - это тоже моя работа”.
Главное, нужна спортивная коляска, которая устанавливается на специальную металлическую платформу. В сумме этот комплект стоит около 5 000 евро.
Клуб обживается в новых помещениях
В клубе Florett фехтованием на шпагах занимаются 6-9 здоровых людей (не все ходят регулярно, поэтому цифра “плавающая”) и шесть спортсменов-инвалидов: братья Дмитрий и Валентин Красиковы, Владимир Белов, Алексей Щеглов, Павел Фирман и Наталья Хоренкова. Наталье некоторое время назад врач запретил заниматься, и она сейчас помогает тренеру.
По словам Александра Ларюшина, есть еще желающие заниматься, но для людей с недостатками здоровья это не так просто - мешают и сами недуги, и сложности с передвижением по городу, например, очень тяжело каждый раз спускать колясочника с пятого этажа по лестнице, чтобы он мог попасть на тренировку.
Клуб Florett располагается в здании бывшей 12-й школы, около года назад городские власти выделили ему целое крыло. Здесь за городской счет отремонтировали туалеты, приспособив их для инвалидов, построили душевую. Сейчас мэр обещал помочь с установкой новой, более экономичной системы отопления.
Теперь тренер говорит, что доволен новым помещением “на 90%”. Бывшие школьные классы превратились в залы для спортивных занятий - как для здоровых фехтовальщиков, так и для колясочников.
Многое из оборудования было подарено спонсорами или куплено в сэконд-хэнде. Например, резиновое покрытие в зале для занятий - это старая транспортерная лента, которую подарили Нарвские электростанции. Довести ее до города взялось предприятие Narva Vesi, а чтобы втащить тяжелые рулоны с резиной в зал, пришлось нанимать грузчиков.
Тренажеры также собраны с миру по нитке. Есть даже специальный тренажер для инвалидов, на котором можно заниматься, сидя в коляске. Он весьма старый, инструкция к нему - только на немецком языке, но свои функции он выполняет исправно.
Шпаги и коклюшки для плетения кружева
В распоряжении клуба Florett имеется мастерская, в которой установлены различные станки и сварочный аппарат. Александр Ларюшин использует их не только для ремонта спортивного оборудования, но, если удается, зарабатывает деньги для клуба. Например, в своей мастерской Ларюшин вытачивал коклюшки для плетения кружев, причем заказчики были из Германии и нескольких городов России, даже из Вологды, которая славится своими кружевами. По заказу нарвского театра “Ильмарине” Ларюшин изготавливал приспособления для кукольных спектаклей. Бывают и нестандартные разовые заказы от частных лиц.
Невзирая на возраст, Александр Ларюшин пошел учиться - он получает второе высшее образование, учится на тренера в Москве, в Российском госуниверситете физкультуры. Это образование позволит претендовать на более значительные субсидии от города.
Проиграли спортсмены
В октябре, когда спортсмены Florett уже, фактически, не могли ездить на крупные соревнования, Александр Ларюшин организовал международные соревнования прямо в Нарве. На них приехали 19 спортсменов из шести стран мира. Дмитрий Красиков взял два серебра - в фехтовании на шпаге и на рапире. В обеих дисциплинах победил поляк Патрик Бонах.
Еще Дмитрий Красиков получил в этом году награду Паралимпийского комитета в номинации “Лучший молодой спортсмен года”. Но возможность для него поехать на следующий Чемпионат мира в Таиланд уже, фактически, упущена.
Вообще, в этом конфликте проигравшими оказываются именно спортсмены. Из-за того, что пропущено много крупных соревнований, признает Александр Ларюшин, его воспитанникам уже невозможно пройти отбор на Паралимпийские игры в Токио, к которым он сам поэтапно готовил фехтовальщиков последние несколько лет.
Тренер хотел бы вернуться к международным соревнованиям, но намерен ждать, пока Паралимпийский комитет выполнит его условия.