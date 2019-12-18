Нарвские спортсмены не попадают на Паралимпийские игры из-за конфликта в руководстве

Хлопнул дверью после скандала

Основатель нарвского спортклуба Florett, тренер по фехтованию Александр Ларюшин рассказывает, что он разорвал отношения с Паралимпийским комитетом и Союзом инваспорта Эстонии после соревнований в Арабских Эмиратах, которые проходили в феврале.

В Эмиратах у нарвского тренера произошел конфликт с Анной Мезенцевой - фехтовальщицей из Тарту, которая ранее выступала в обычном фехтовании, но после тяжелого перелома ноги перешла в фехтование на колясках. Спортсменка написала на тренера жалобу в Паралимпийский комитет Эстонии.

После возвращения с соревнований Ларюшин ожидал благодарности от руководителей комитета (всё-таки его воспитанник Дмитрий Красиков вернулся с бронзовой медалью), но руководство организации предъявило нарвскому тренеру претензии.

“Я сказал Паралимпийскому комитету - пока вы со мной нормальные отношения не построите, ничего не будет, - рассказал Александр Ларюшин. - У нас рабства нет - вы можете тренировать моих ребят, возить их на соревнования. Но я с ними ничего не дам, потому что коляски мои, костюмы мои, оружие мое. Всё это куплено за мои личные деньги. Паралимпийский комитет в это ни копейки вложил”.

С тех пор спортсмены из клуба Florett на международные соревнования не ездили - хотя формально они могут это сделать, реальной возможности у них теперь нет.

Ларюшин сетует, что комитет говорил о нехватке денег для клуба Florett, но при этом финансировал поездки Анны Мезенцевой на соревнования в итальянскую Пизу, затем в бразильский Сан-Паулу и, наконец, на Чемпионат мира в Корею, а также предварительные недельные сборы в Корее.

Александр Ларюшин считает, что руководство Паралимпийского комитета таким образом старается избавиться от нарвского клуба Florett.

Сигне Фалькенберг: от соревнований отказался тренер

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Эстонии Сигне Фалькенберг не согласна с претензиями Александра Ларюшина. Она сообщила, что бюджет Паралимпийского комитета Эстонии на 2019 год и входящего в него Союза инваспорта предусматривал 31 447 евро для спортсменов-колясочников. На участие в февральских соревнованиях братьев-близнецов Дмитрия и Валентина Красиковых из клуба Florett комитет потратил 5 457 евро.

“В остальных соревнованиях 2019 года тренер отказался участвовать, - сообщила Сигне Фалькенберг. - На нашей встрече 20 февраля мы обсуждали поиск подходящих соревнований для молодых людей в инвалидных колясках. В мужских классах в настоящее время им очень трудно готовиться (отборочные турниры для попадания в Токио проходят в этом и в следующем году), и было бы лучше найти более подходящие соревнования. Это обсуждалось с тренером на встрече. Финансирование было и остается доступным для этой цели. Но тренер не хотел отправлять их на соревнования”.

Сигне Фалькенберг отмечает, что Паралимпийский комитет и Союз инваспорта одобрили проект клуба Florett, по которому он может получить 20-процентное софинансирование для покупки инвалидных колясок на сумму до 10 тысяч евро.