Таллинн улучшит условия обучения для детей с особыми потребностями

Вице-мэр Вадим Белобровцев подтвердил, что расширение и капитальный ремонт Ласнамяэской основной школы в ближайшие годы приведет к тому, что в Таллинне наконец будут приведены в порядок все школы для детей с особыми потребностями. «Реновация Ласнамяэской основной школы направлена на создание современного учебного центра с новой концепцией, которая поддерживает развитие детей и создает для них безопасные условия, - сказала Белобровцев. – В феврале следующего года мы планируем приступить к ремонту Ласнамяэской основной школы, а во второй половине года, то есть в августе, будет готово новое здание Тондиской основной школы. Так что в сентябре новый учебный год Тондиской основной школы начнется в новом школьном здании».

Для осуществления реновации Ласнамяэской основной школы уже объявлен строительный тендер, срок подачи предложений – 30 января 2020 года. Проект предусматривает снос нынешнего спортивного блока, реконструкцию оставшегося здания и строительство пристройки – нового спортивного зала, помещений для переодевания и гигиены. Также будет реконструирован школьный стадион.

После ремонта в новом здании начнет работу также Ласнамяэский детский центр, это поспособствует более плотному сотрудничеству учреждений. В корпусах А и В разместится Ласнамяэская основная школа, там будут учебные помещения и поддерживающие обучение классы, актовый зал и гардероб. При оформлении классов будут отталкиваться от современной системы, приспосабливая их под специфические нужды учеников. Между корпусами будет установлен лифт, соответствующий инва-требованиям, он будет обслуживать все уровни здания.

Южная часть С-корпуса будет отдана в пользование детскому центру. Также предусматривается создание новых площадей для занятий. Решение позволит детскому центру работать самостоятельно, но использовать при этом услуги школьной кухни, расположенной в корпусе В.

На первом этаже появятся помещения ученического дома, на втором и третьем – учебные помещения. В С-корпусе будут кабинеты Центра учебного консультирования, а также классы для учеников не находящихся в списках школы, но имеющих схожие потребности. Спортивный блок планируется для универсального использования.