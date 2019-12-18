Кохтла-ярвеская улица Каэвури в ужасном состоянии, но скорых изменений не будет

На улице Каэвури расположено несколько фирм, дорогой пользуются значительное количество транспорта и пешеходов, но ее состояние аварийное - ямы и ухабы. Отсутствие тротуаров заставляет пешеходов ходить по обочине проезжей части. Вероника Баранова - одна из тех, кто нередко видит опасные ситуации: легковые и грузовые машины из-за дорожных ям постоянно выезжают на обочины, угрожая жизни пешеходов, особенно в темное время года.

Весной предприниматели уже обращались в горуправу с просьбой отремонтировать улицу Каэвури, а недавно руководитель фирмы Novotrade Invest Дмитрий Хайнацкий сообщил, что в связи с тем, что с нового года на территорию предприятия будет открыт новый проезд с улицы Каэвури и число транспортных средств значительно увеличится, ситуация может усугубиться. По его словам, предприятие совместно с VKG инвестировало значительные средства в оборудование железнодорожных переездов, но они считают, что состояние дороги не выдерживает критики, и настоятельно просят привести ее в порядок.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что в курсе тревог горожан, но не может пообещать скорых изменений.

"Пешеходные дорожки здесь не предусмотрены общей планировкой города, потому что в этом районе нет перспективы развития, - подчеркивает она. - Это означает, что о реконструкции дороги, во всяком случае в ближайшие годы, говорить не приходится, как и о том, чтобы оборудовать пешеходные дорожки. Ходят там не так уж и много людей, работники предприятий, как правило, ездят на транспорте. Конечно, это не значит, что проблема не стоит внимания, но хочу еще раз сказать, что в следующем году все силы город должен приложить к тому, чтобы завершить капремонт центральной улицы Калеви. Ямочный ремонт на других улицах будет проводиться и, рассматривая список, постараемся улучшить дорожную ситуацию также на Каэвури".

Собеседница добавила, что заинтересованные предприятия могли бы поучаствовать в восстановлении дороги, однако опыт показывает, что рассчитывать на помощь предпринимателей городу не приходится.