Якобы ставшего жертвой уличного ограбления гражданина Белоруссии вышлют из Эстонии

Харьюский уездный суд приговорил к 10 суткам тюремного заключения 24-летнего гражданина Белоруссии, который заявил в полицию, что стал в Таллинне жертвой уличного ограбления. Однако было установлено, что его история оказалась выдуманной, передает Rus.ERR.
По решению суда, которое вступило в законную силу, за дачу ложных показаний гражданина Белоруссии приговорили к одному году лишения свободы, но реально отсидеть за решеткой ему придется всего 10 суток.
После освобождения мужчину вышлют из Эстонии с запретом на возвращение в течение ближайшего года.
Пыхьяская окружная прокуратура обвинила гражданина Белоруссии в том, что он обратился в полицию с ложным заявлением о совершении преступления, которого на самом деле не было.