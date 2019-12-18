Ср, 18.12.2019
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  • Якобы ставшего жертвой уличного ограбления гражданина Белоруссии вышлют из Эстонии

Якобы ставшего жертвой уличного ограбления гражданина Белоруссии вышлют из Эстонии

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Харьюский уездный суд приговорил к 10 суткам тюремного заключения 24-летнего гражданина Белоруссии, который заявил в полицию, что стал в Таллинне жертвой уличного ограбления. Однако было установлено, что его история оказалась выдуманной, передает Rus.ERR.

По решению суда, которое вступило в законную силу, за дачу ложных показаний гражданина Белоруссии приговорили к одному году лишения свободы, но реально отсидеть за решеткой ему придется всего 10 суток.

После освобождения мужчину вышлют из Эстонии с запретом на возвращение в течение ближайшего года.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила гражданина Белоруссии в том, что он обратился в полицию с ложным заявлением о совершении преступления, которого на самом деле не было.

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