Якобы ставшего жертвой уличного ограбления гражданина Белоруссии вышлют из Эстонии

По решению суда, которое вступило в законную силу, за дачу ложных показаний гражданина Белоруссии приговорили к одному году лишения свободы, но реально отсидеть за решеткой ему придется всего 10 суток.

После освобождения мужчину вышлют из Эстонии с запретом на возвращение в течение ближайшего года.