Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев покидает должность

«Глобально, около 40% выхлопов в атмосферу углекислого газа приходится именно на строительный сектор и эксплуатацию зданий, а потому устойчивое развитие этого сектора имеет прямое влияние на изменения нашего климата. И тут вопрос не в «спасении мира» или эмоциональных выступлениях Греты Тунберг: планета то останется, но вот мир, к которому мы привыкли, так или иначе находится на пороге серьезных изменений, - пишет он на своей страничке в Facebook. - Я считаю, что это одна из важнейших тем в мире в данный момент, и я должен хотя бы попробовать использовать в ней свои компетенции. Министерство экономики и коммуникаций предложило великолепную возможность это сделать».